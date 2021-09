Habitação e futuro do Porto dominam debate entre 11 candidatos à autarquia

O atual presidente da autarquia procura o terceiro mandato. O legado de Rui Moreira à frente do governo da cidade, incluindo soluções para a crise na habitação e o combate à perda de população, o Museu Romântico e o caso Selminho, foram invocados pelos 10 adversários que procuram substituí-lo.