Horta Soares diz-se penalizado pelo voto útíl em Moedas

"Ficámos naturalmente penalizados pelo voto útil da eleição de Carlos Moedas e esse é o único senão da noite eleitoral", disse Bruno Horta Soares, comentando o facto de não ter conseguido ser eleito vereador nas autárquicas de domingo, das quais o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança saiu como vencedor, sucedendo ao socialista Fernando Medina.

O cabeça de lista liberal considerou que "os resultados são extraordinários, porque a IL passa ser o maior dos novos partidos em Lisboa", destacando o desfecho "muito inspirador" em relação à Assembleia Municipal e a eleição de pelo menos um elemento em quase metade das Juntas de Freguesia, e frisou que não ter sido eleito "não é uma desilusão".

"A nossa missão nestas eleições nunca foi unipessoal, sempre foi fazer crescer a IL, e esse resultado é plenamente atingido. Houve esta polarização em torno de Medida e Moedas. Tentámos combatê-la durante a eleição. No final acabou por dar a vitória a Carlos Moedas, mas os resultados que estamos a avaliar são os resultados globais de Lisboa e, para o partido, acho que é extraordinário", sublinhou.

Assumindo que o objetivo do partido "sempre foi derrotar Fernando Medina" e que "o socialismo sempre foi o alvo", Horta Soares considerou que "Carlos Moedas será uma opção mais adequada" e "muito mais próximo das ideias da IL", não se mostrando arrependido por os liberais terem concorrido sozinhos em Lisboa.

"Todo este crescimento que a IL teve em Lisboa, o facto de neste momento ser o maior dos pequenos partidos, só demonstra que era esta a campanha que tínhamos de fazer. [...] Os resultados que tivemos nestas eleições não seriam possíveis para o desenvolvimento da IL se estivéssemos envolvidos numa coligação", defendeu.

O candidato liberal disse que "gostaria de ter sido eleito" e garantiu que estará "sempre disponível quando a IL necessitar". "Foi o caso destas eleições e certamente será noutras oportunidades, mas sem plano, sem objetivo em concreto, mas sempre disponível para ajudar a IL a crescer", completou.

Com uma freguesia por apurar, os resultados provisórios do Ministério da Administração Interna davam a vitória a Carlos Moedas com 35,35%, à frente da coligação PS/Livre, encabeçada por Fernando Medina, presidente da câmara no atual mandato (32,4%), da CDU (10,51%), do BE (6,19%) e da IL (4,96%).