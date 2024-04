Hugo Soares eleito líder parlamentar do PSD

O secretário-geral do partido era o único candidato ao cargo e foi eleito com 76 votos a favor e um voto branco. Apenas não votou um dos 78 deputados que constituem a bancada do PSD, neste caso o parlamentar que vai substituir José Cesário pelo círculo Fora da Europa.



Depois de conhecidos os resultados, o novo líder parlamentar do PSD não quis comentar as palavras de Passos Coelho e uma eventual aproximação ao Chega. Hugo Soares salientou a necessidade de diálogo com todos os partidos para resolver os problemas dos portugueses.