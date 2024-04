Hugo Soares garante que Governo de Montenegro quer diálogo com "todos os partidos"

Na ótica de Hugo Soares, o primeiro-ministro deixou claros sinais de abertura ao diálogo, durante o discurso da tomada de posse, na passada terça-feira.

O secretário-geral do PSD quis sublinhar que será o Governo a escolher o apoio parlamentar - medida a medida.



Questionado sobre a abertura do Executivo para fazer cedências às demais forças políticas com assento parlamentar, em diferentes matérias,"Como?", vincou.. É verdade que as ideias do nosso programa eleitoral foram aquelas que tiveram maior adesão dos portugueses, que nos conferiram a possibilidade de governar. Mas é evidente que temos de falar com os outros partidos", insistiu o dirigente laranja.Hugo Soares admitiria em seguida: