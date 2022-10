IL. Cotrim Figueiredo diz não ser "a melhor pessoa" para continuar à frente do partido

“Tenho a certeza que o partido tem, nas suas fileiras, membros capazes e disponíveis para protagonizar este combate”, declarou.



João Cotrim Figueiredo garante, porém, que não irá afastar-se da Iniciativa Liberal nem deixará de ser deputado na Assembleia da República.



Questionado sobre por que razão não se acha a pessoa indicada para continuar na presidência do partido, Cotrim Figueiredo respondeu que todas as pessoas deveriam “conhecer as suas forças e as suas limitações”.



“Eu sei o que fiz de bem no partido e acho que nesta fase, de 2019 a 2022, o partido teve sucesso”, afirmou. “Mas não considero que seja a pessoa indicada para a própria estratégia que eu tenho em mente e de que o partido necessita para ganhar eleições e para continuar a crescer”.



Cotrim Figueiredo justificou também a decisão com a idade. “Se a legislatura chegar até 2026, eu teria 65 anos e teria de me comprometer por mais quatro. Estaria à frente do partido há sete anos nessa altura e teria de me comprometer para estar até 11 anos”, o que num partido liberal “não é normal”, considerou.



“Nenhum liberal se sente bem a ocupar o mesmo cargo em posições de poder durante tanto tempo. Nós gostamos que haja rotação e que as pessoas desliguem a qualidade das ideias que comunicamos da popularidade dos líderes que possam em determinado momento estar a dar-lhes voz”, explicou.



O ainda líder liberal garantiu que não sente falta de apoio dentro do partido, mas insiste que “aquilo que funcionou no passado não é garantido que funcione no futuro”.