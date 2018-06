Incêndios. Marcelo quer soluções para assimetrias regionais até 2023

RTP16 Jun, 2018, 09:29 / atualizado em 16 Jun, 2018, 12:54 | Política

“Se não formos capazes, falhámos como país”. É este o título de um artigo de opinião assinado este sábado por Marcelo Rebelo de Sousa, em que o Presidente da República realça a necessidade de “corrigir assimetrias” e “ultrapassar desigualdades” territoriais.





No artigo publicado pelo jornal Público quando passa um ano desde a tragédia de Pedrógão Grande, o chefe de Estado diz que é importante “retirar lições (…) do que falhou”.







“Falhou por razões estruturais, falhou por razões conjunturais, falhou por motivos que se prendem com sistemas, orgânicas, políticas. Falhou também, eventualmente, no que diz respeito à intervenção dos seres humanos, concretos”, escreve o Presidente da República.







No semanário Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que "grande parte do país abriu os olhos para uma realidade que desconhecia" e que os eventos mudaram "a perceção, a compreensão e a atenção" do resto do país em relação às zonas do Interior.



Um ano depois da tragédia de Pedrógão Grande, onde morreram 66 pessoas e mais de 250 ficaram feridas, o Presidente da República dá até 2023 para resolver as desigualdades entre o interior e o litoral do país.



O Presidente da República vai estar em Pedrógão Grande durante o fim de semana para assinalar o primeiro ano após a tragédia.



O Presidente afirma, por fim, que a correção dos problemas ao nível de coesão territorial terá “um tempo muito limitado para se concretizar”.

“Até ao fim da próxima legislatura se perceberá se somos ou não capazes de corrigir as assimetrias existentes, de ultrapassar as desigualdades que teimam em permanecer. É pois um desafio que começa na ponta final desta legislatura e que se prolonga para a próxima”, refere.





“Isso significa que falhámos como país”, conclui Marcelo Rebelo de Sousa.







O chefe de Estado repete o mesmo prazo no Expresso. "Temos até 2023 para conseguir alterar esta realidade do desequilíbrio entre os vários portugáis. Só se enfrenta esta questão se houver um reequlíbrio económico e social, que permita ultrapassar as desigualdades enormes que existem".



Marcelo Rebelo de Sousa diz noque é preciso olhar para os “desconhecidos”, que estão “longe do pensamento daquilo que tem sido o Portugal dominante” na comunicação social, economia, sociedade e na política.O Presidente da República diz mesmo que falhar esta meta é perder “uma oportunidade histórica” e condenar “algunsa serem muito ignorados, muito esquecidos, muito menosprezados”O incêndio que deflagrou há um ano em Pedrógão Grande (distrito de Leiria) alastrou a concelhos e provocou 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves. O fogo destruiu igualmente mais de 500 casas, 261 das quais habitações permanentes, e ainda meia centena de empresas.Meses depois, os incêndios de outubro na região Centro, a que o chefe de Estado também faz referência no texto publicado este sábado, fizeram 50 mortos e 70 feridos. Mais de 1500 casas ficaram total ou parcialmente destruídas e foram afetadas cerca de 500 empresas.