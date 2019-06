Incêndios. Observatório Técnico Independente questiona a sua própria utilidade

Foto: Lusa

De olhos postos nos números, o cenário não deixa de ser assustador, pois 2017 foi o ano mais trágico de sempre.



As estatísticas mostram também que em média cada incêndio em Portugal consumiu 25 hectares de terreno. Pior na União Europeia só mesmo a Croácia.



O Observatório Técnico Independente para os incêndios queixa-se de não ser ouvido pelo governo .



O organismo foi criado depois dos fogos de 2017 para acompanhar e analisar os incêndios em Portugal, mas o presidente do organismo diz que a utilidade do Observatório está totalmente posta em causa.



Francisco Castro Rego foi entrevistado pala jornalista Ana Isabel Costa.