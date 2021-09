Inês de Sousa Real aguarda "com serenidade" numa noite que "vai ser muito longa"

João Relvas - Lusa

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, mostrou-se esta noite esperançosa em ter "mais eleitos" nas eleições autárquicas, dizendo que o partido aguarda "com serenidade e confiança", numa noite que "vai ser muito longa".