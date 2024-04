Inspetores do Estado exigem revisão das tabelas salariais

O documento alega que as carreiras especiais de inspeção não beneficiaram da mesma valorização que as carreiras gerais.



Os representantes sindicais não foram inicialmente recebidos, já de saída, acabaram por ser chamados de volta para se reunirem com o gabinete do secretário do Estado dos Assuntos Fiscais.



À RTP, dizem que queriam ser ouvidos pelo Governo, tal como têm sido outras carreiras da Administração Pública.