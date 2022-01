Internamento para operação afasta Jerónimo de Sousa da campanha

“Irei amanhã ser internado. No dia seguinte, em princípio, serei operado, embora com esta ou aquela data a fixar, e confiar que a coisa saia bem. Isto a vida tem destas coisas. Ter este sentimento de confiança de que mais uns dias e podem contar comigo para o bem e para o mal”, afirmou na terça-feira Jerónimo de Sousa, à margem da ação de campanha da CDU em Matosinhos.O Partido Comunista escolheu João Oliveira e João Ferreira para substituir Jerónimo de Sousa nos debates e na campanha eleitoral.

Jerónimo de Sousa vai falhar o debate com o líder do PSD, Rui Rio, e o arranque do período oficial da campanha para as legislativas.



Questionado pelos jornalistas sobre se a cirurgia pode acarretar danos para a estratégia de campanha, o secretário-geral do PCP respondeu com um “não”.“Não. O meu partido foi claro e inequívoco ao dar prioridade ao atendimento do problema. A urgência em concretizar um esforço muito grande por parte dos meus camaradas de partido, particularmente da direção. A pressa, ou a prioridade, não teve a ver com a falta, maior ou menor, na campanha eleitoral. O meu partido fê-lo por razões que são óbvias em termos de saúde, não definiu aqui metas, objetivos calendarizados de forma rígida”, redarguiu., acrescentou Jerónimo.Quanto às razões para a escolha de João Ferreira e João Oliveira, Jerónimo de Sousa afirmou que, “em primeiro lugar”, tal se deve ao facto de ambos integrarem a direção do PCP, da sua comissão política e do Comité Central.

“Foi num quadro de exames de rotina”

Jerónimo quis agradecer a solidariedade que recebeu de diferentes correntes político-partidárias, desde logo por parte do primeiro-ministro e do presidente da República.“Foi num quadro de exames de rotina que se verificou um problema que resulta da obstrução de uma válvula e uma equipa multidisciplinar médica considerou que, com a subjetividade do grau de risco, havia uma questão incontornável da urgência em realizar a intervenção cirúrgica e, como medida de segurança, tendo em conta os tempos em que a campanha vai decorrer, há essa decisão”, acentuou.Quanto ao regresso à campanha, depois do período de recuperação da cirurgia,“Essa preocupação e esse aconselhamento penso naturalmente acatar e ter esta perspetiva em que o andamento será definido conforme a capacidade de recuperação deste problema”, rematou.

c/ Lusa