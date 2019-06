Inventário florestal está concluído e será publicado dentro de dias

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O ministro da Agricultura afirmou que o inventário atualizado pode ser divulgado dentro de dias e admite que a periodicidade entre a atualização destes documentos deve ser reduzida, se se considerar aconselhável.





Pedro Serra Ramos, presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, propõe que a realização destes levantamentos se realize em intervalos de tempo menores. Um sugestão a ponderar, amite Capoulas Santos.

Este documento avalia a abundância e o estado dos recurso florestais nacionais e é realizado pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta desde 1965. Em geral, os resultados destes levantamentos são divulgados com uma periodicidade de aproximadamente de 10 anos.Mas a publicação deste novo inventário nos próximos dias já demonstra uma redução desta periodicidade entre documentos, considerando que o anterior foi apresentado há cerca de seis anos.No momento em que se assinala dois anos deste o incêndio de Pedrógão Grande, o ministro da Agricultura compara as dificuldades de implementação da reforma da floresta às enfrentadas pelo projeto do Alqueva, há 20 anos.