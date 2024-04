IRS. PS diz que Miranda Sarmento começa mal o mandato e deve explicações

IRS. PS diz que Miranda Sarmento começa mal o mandato e deve explicaçõesO Parlamento vai discutir esta tarde, a propósito da polémica a envolver o Governo, em torno do alívio do IRS, quais são afinal os valores em questão.O Partido Socialista fala num embuste, já que o novo Governo apenas acrescentou 200 milhões de euros, à descida no imposto que já tinha sido determinada pelo anterior Executivo.Ao contrário do que foi solicitado pelo PS, não será o ministro das Finanças a marcar presença neste debate de urgência, mas sim o ministro dos Assuntos Parlamentares.Ouvido pela Antena 1, o deputado socialista Carlos Pereira diz que Miranda Sarmento está a começar mal o mandato e que deve explicações.Carlos Pereira sublinha ainda que, mais do que esclarecimentos sobre as mudanças que o Governo quer promover no imposto, o PS quer ainda questionar o Governo sobre o que diz ser um modo de atuação que merece críticas.O debate de urgência pedido pelo PS sobre as alterações ao IRS anunciadas por Luís Montenegro está marcado para as 15 horas.Na sequência da polémica, o ministro das Finanças disse à RTP que os 1.500 milhões de euros, anunciados por Luís Montenegro, não se iriam somar aos cerca de 1300 milhões de redução de IRS já inscritos no Orçamento do Estado para este ano.