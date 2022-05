Jerónimo de Sousa: "Continua a desvalorização dos salários"

Em Baleizão, numa visita anual ao túmulo de Catarina Eufémia, o secretário-geral do PCP lembrou a luta dos trabalhadores contra o fascismo para dizer, que tal como antes, também agora os travam uma batalha contra a desvalorização dos salários e dos direitos no trabalho.



Jerónimo de Sousa insiste que a situação económica e social está a agravar-se com o pretexto da guerra.