Jerónimo de Sousa critica desinvestimento no SNS e nas escolas públicas

Durante um encontro com militantes em Beja, o secretário-geral do PCP disse que o programa de governo do PS não responde aos problemas de fundo do país.



O líder do Partido Comunista acusou o Governo de dar prioridade ao que designou por "ditadura do défice" em vez de apostar no investimento, dando como exemplos a saúde e a escola pública.