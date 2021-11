Jerónimo de Sousa disse que a geringonça não voltará a repetir-se tal como existiu

Jerónimo de Sousa não fecha a porta a novos entendimentos, mas nota que tudo depende do nível de compromisso do PS.



O secretário-geral do PCP revela que o Comité Central foi unânime na decisão do partido votar contra o orçamento e garante que esse voto em nada teve a ver com o resultado das autárquicas.



Para Jerónimo de Sousa, a realização de eleições antecipadas não era o único caminho e critica a opção de Marcelo Rebelo de Sousa.