Jerónimo de Sousa diz que Governo não investe em prioridade do défice

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O secretário-geral comunista esteve este sábado em Beja, reunido com a direção regional alentejana do partido, onde criticou o programa do Governo Socialista por "dar prioridade" à "ditadura do défice" e manter "privilégios" dos grandes grupos económicos em detrimento do investimento e da resposta aos problemas do país.