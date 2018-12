Jerónimo de Sousa não indica data preferida para legislativas

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No final de uma audiência de cerca de uma hora com o Presidente da República, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, transmitiu aos jornalistas que o partido "trocou opiniões" com Marcelo Rebelo de Sousa sobre o calendário eleitoral do próximo outono.



"Cabe ao Presidente da República marcar essas eleições. Não nos pronunciamos sobre datas concretas, embora deva haver o objetivo de não aproximar muito eleições que são totalmente diferentes, com objetivos diferentes, e também não serem antecipadas em excesso", defendeu Jerónimo de Sousa.



Perante a insistência dos jornalistas, o secretário-geral do PCP admitiu que o calendário "não pode fugir muito entre finais de setembro e meados de outubro".



"Entre 22 de setembro e 13 de outubro poderiam ser consideradas as duas eleições. Mas o sr. Presidente decidirá", afirmou.