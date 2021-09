Jerónimo de Sousa: "Resultado ficou aquém dos objetivos"

Ainda assim, Jerónimo de Sousa assinala que a CDU é "uma grande força do poder local".



Com o culminar destas eleições, torna-se ainda mais urgente resolver os problemas "mais imediatos e urgentes" do país, refere o secretário-geral do PCP, em especial os que ficaram expostos com os últimos meses de pandemia.



"A exibição de recursos que o Governo propagandeia tem de ter tradução nos investimentos que respondam às necessidades das populações e do país", aponta Jerónimo de Sousa.



Em resposta aos jornalistas, o líder do PCP sublinhou que vários resultados ainda não estão fixados, mas reconheceu que existem "perdas" a assinalar.



"Não foi o resultado que desejávamos", admitiu Jerónimo de Sousa.