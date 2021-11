Jerónimo diz que convergência do Governo determina "grau de compromisso" do PCP

", disse Jerónimo de Sousa, em entrevista na RTP3, na noite de quarta-feira.Esta ideia foi repetida pelo dirigente comunista três vezes ao longo de quase uma hora de entrevista, onde também revelou que a decisão do Comité Central do partido sobre o Orçamento do Estado foi "".Interpelado sobre o apelo feito pelo primeiro-ministro de viabilizar a proposta orçamental na generalidade para ser possível melhorá-la na especialidade, o membro do Comité Central do PCP respondeu essas palavras de António Costa não passavam de engodo.", sustentou.O secretário-geral comunista também rejeitou a ideia de que o partido seja responsável pelo quadro de crise política e até ironizou: "".Contudo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também partilha a culpa por ameaçar com eleições legislativas antecipadas na sequência do "chumbo" do Orçamento do Estado.", sustentou, acrescentando que o chefe de Estado foi "desadequado", já que "nem com esse anúncio, nem com o silêncio do Governo, se resolve um único problema nacional".Havia outras hipóteses, continuou, nomeadamente a apresentação de outro Orçamento do Estado que poderia garantir a continuidade da legislatura: "".Jerónimo de Sousa não fechou a porta a entendimentos no futuro semelhantes àqueles dos últimos seis anos, mas advertiu que uma solução à esquerda "não se repetiria tal e qual" e rejeitou com um vincado "não" uma situação limite de haver ministros comunistas a fazer parte de um Governo socialista.





Jerónimo "agradecido" a Pedro Nuno Santos



O secretário-geral do PCP disse que ficou "muito agradecido" ao ministro socialista Pedro Nuno Santos por defender o êxito e reedição do acordo à esquerda, mas considerou que agora "não corresponde ao sentimento prevalente" no PS.



Interpelado sobre as declarações do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na terça-feira, de que o acordo à esquerda "funcionou" e que "não foi um parêntesis" na história da política portuguesa, Jerónimo de Sousa disse que ficou "muito agradecido".



No entanto, na entrevista à RTP, o dirigente comunista Jerónimo de Sousa considerou que "isso não corresponde ao sentimento prevalente no PS", mas ficou o "registo" das palavras de Pedro Nuno Santos.



A "geringonça", como ficou popularmente conhecido o acordo feito em 2015 entre PS, BE, PCP e PEV, "foi uma fase da vida nacional", mas poderá voltar a haver "convergência, designadamente com o PS, mas não só", se assim justificar o momento e as propostas em cima da mesa "que respondam aos problemas do país".



Sobre relações entre os resultados nas últimas eleições autárquicas e a rejeição do documento, o dirigente do PCP foi perentório em afirmar que as águas foram separadas: "Com grande franqueza, e estou mesmo a falar a sério, os resultados das eleições não determinaram, nem influenciaram, qualquer processo de diálogo e de encontro com o PS".