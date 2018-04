Jerónimo mostra algumas reservas ao entendimento entre Costa e Rio

Foto: Lusa

Na abertura do debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro acabou por responder aos partidos da esquerda rejeitando que o programa de estabilidade viole os compromissos assumidos.



A declaração do primeiro-ministro, no debate quinzenal, teve lugar ainda antes do encontro desta tarde entre António Costa e Rui Rio para fechar o acordo sobre descentralização e fundos europeus.



O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, aproveitou para mostrar algumas reservas quanto a esse entendimento, num dos momentos do debate desta tarde.



Reportagem de Madalena Salema.