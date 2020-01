Joacine garante que não vai renunciar ao cargo no Parlamento

Joacine Katar Moreira exaltou-se no Congresso do Livre, que discute a confiança política da deputada. Joacine garante que não vai renunciar ao cargo no Parlamento. E diz que lamenta informar que tenham elegido uma mulher que gagueja, que é negra e foi útil para a subvenção.