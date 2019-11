João Cotrim Figueiredo disponível para liderar o Iniciativa Liberal

Depois da saída do presidente em finais de outubro, João Cotrim Figueiredo diz que está disponível



O deputado em declarações à agência Lusa no fim do Conselho Nacional do partido que se realizou em Espinho.



João Cotrim Figueiredo, confirmou a candidatura que irá apresentar na Convenção Nacional marcada hoje para “7 ou 8 de dezembro, algures na região centro”.



A candidatura de João Cotrim Figueiredo surge na sequência da decisão do presidente da iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, anunciada no final de outubro, de abandonar a liderança do partido. Guimarães Pinto alegou que a sua missão foi cumprida no "dia histórico" em que a IL se estreou com uma intervenção no parlamento.



“Irei fazer nos próximos dias os convites formais para Comissão Executiva e também ouvi-los para enriquecer a moção estratégica com os seus contributos”, referiu, sublinhando que o seu “grande objetivo” é colocar “as ideias liberais no centro do debate político e fazer à volta dessas ideias verdadeira oposição àquilo que tem sido um credo, uma doutrina, sem oposição em Portugal, que é esta doutrina que o Estado tudo pode, tudo controla”.



A IL elegeu João Cotrim Figueiredo para a Assembleia da República pelo círculo de Lisboa, nas eleições legislativas de 6 de outubro passado, nas quais Guimarães Pinto liderou a lista do partido pelo Porto.