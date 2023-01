João Galamba é o novo ministro das Infraestruturas. Marina Gonçalves fica com a pasta da Habitação

O primeiro-ministro António Costa vai fazer uma declaração sobre o tema às 18h30 desta segunda-feira. O chefe de Governo falará a partir das instalações do antigo Ministério do Mar, em Algés, onde se tem reunido o Conselho de Ministros.







Com esta opção, o líder do executivo propõe ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a separação das pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.

"O presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como ministra da Habitação", refere a nota da Presidência.

Neste XXIII Governo Constitucional, João Galamba tem desempenhado as funções de secretário de Estado do Ambiente e da Energia, enquanto Marina Gonçalves tem exercido o cargo de secretária de Estado da Habitação.

Quem são João Galamba e Marina Gonçalves?

Tanto João Galamba como Marina Gonçalves são destacados socialistas considerados próximos de Pedro Nuno Santos.



Marina Gonçalves, natural de Caminha e licenciada em Direito, foi assessora de Pedro Nuno Santos quando este desempenhou as funções de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e foi vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na anterior legislatura.



João Galamba, natural de Lisboa, licenciado em Economia, tem doutoramento em Ciência Política na London School of Economics. No período de liderança de António José Seguro no PS, entre 2011 e 2014, fez parte do chamado grupo dos "jovens turcos", juntamente com Pedro Nuno Santos, Pedro Delgado Alves e Duarte Cordeiro.



Pedro Nuno Santos, agora substituído por João Galamba e Marina Gonçalves, demitiu-se das funções de ministro das Infraestruturas e da Habitação na passada quarta-feira à noite para "assumir a responsabilidade política" do caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis.



A demissão de Pedro Nuno Santos foi a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima primeira a atingir um membro do executivo socialista de maioria absoluta.

c/ Lusa