João Oliveira sublinha conquistas do PCP na Geringonça. São "a espinha atravessada na garganta do capital"

No seu discurso durante o segundo dia do XXI do Congresso do PCP, o líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, recuou até ao XX Congresso, em 2016, o primeiro ano da Geringonça, para recordar o posicionamento e as conquistas do partido. João Oliveira sublinhou que as conquistas do PCP nos últimos quatro anos "são a espinha atravessa na garganta do capital".