Joaquim Judas (CDU) defende reposição das freguesias em Almada

Lusa 22 Abr, 2017, 08:50 | Política

"Com a vitória, o reforço da votação na CDU a 01 de outubro, conseguiremos, mais cedo do que tarde, que sejam repostas todas as freguesias [extintas pelo anterior governo PSD/CDS-PP] com os seus órgãos", disse o presidente da Câmara de Almada, que se recandidata a um segundo mandato.

Joaquim Judas falava perante centenas de pessoas na apresentação dos candidatos da CDU aos diferentes órgãos autárquicos do concelho, que decorreu sexta-feira à noite em Almada.

O candidato da CDU destacou o trabalho realizado ao longo de 40 anos de maioria comunista na Câmara de Almada, lembrando também que o município continua a ter "boas contas", defendendo que a CDU continua a ser a força política que dá melhores garantias de uma boa governação do concelho de Almada.

O secretário-geral do PCP, que fez o discurso de encerramento da apresentação de candidatos da CDU, lembrou a confiança renovada dos almadenses na CDU ao longo de quatro décadas, afirmou-se convicto de que a "CDU nunca frustrou essa confiança", trabalhando para fazer de Almada "uma cidade e um concelho de uma dimensão cultural e humana incontornável".

Referindo-se à transferência de novas competências para os municípios no âmbito de um processo de descentralização, Jerónimo de Sousa lembrou iniciativas legislativas dos comunistas que visam garantir que essas transferências de competências serão acompanhadas dos respetivos meios financeiros.

O líder comunista destacou a proposta para uma "lei-quadro que defina com rigor as condições para a transferência de competências para as autarquias e permita recuperar os níveis de financiamento, negados por sucessivos incumprimentos e corte de montantes" e a proposta para a "criação de uma autarquia metropolitana".

Tal como acontece desde a revolução de abril de 1974, a CDU governa a Câmara Municipal de Almada com uma maioria absoluta constituída por seis eleitos. O PS tem três eleitos e o PSD tem dois.