Jorge Moreira da Silva: "Não quero ser visto como sucessor de Pedro Passos Coelho"

Jorge Moreira da Silva considera que o PSD tem de se assumir como alternativa ao poder, no curto prazo.



O antigo ministro do Ambiente recusa ser visto como sucessor de Pedro Passos Coelho e diz que, se vencer as diretas no PSD, vai formar um governo-sombra com nomes que vão integrar um futuro executivo, caso venha a ser eleito primeiro-ministro.





Jorge Moreira da Silva assume também ser contra a eutanásia, defendendo um referendo sobre esta matéria.



Entrevista da editora de política da Antena 1, Natália Carvalho que amanhã entrevista o outro candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro.