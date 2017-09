"Juros negativos são uma notícia positiva para Portugal"

Foto: Reuters

Uma operação com prazos a seis meses e um ano, anunciada esta manhã pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.



O especialista em mercados da dívida do Banco Carregosa, Filipe Silva, relaciona este bom resultado, com a subida do “rating” de Portugal, pela agência Standard &Poor’s.