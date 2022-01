Legislativas 2022. Portugueses no estrangeiro queixam-se de não poderem votar

Muitos portugueses que vivem no estrangeiro não vão conseguiram votar nestas eleições legislativas. As queixas chegam de vários países. Alguns emigrantes não se registaram em tempo útil por desconhecimento dessa obrigação, outros dizem que não receberam os boletins pelo correio para o voto via postal.