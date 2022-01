Legislativas 2022. Sondagem aponta para vitória socialista com 38% dos votos





Já o PAN consegue, segundo esta estimativa, 2% dos votos, assim como o CDS-PP.



O Livre conseguiria 1%, enquanto outros 3% dos votos iriam para outros partidos ou seriam nulos ou em branco.



A Católica calculou estes resultados eleitorais com base na intenção direta de voto de 1.238 inquiridos. Destes, 29% disseram pretender votar no PS, 23% no PSD, 4% no BE, 4% na DCU, 4% no Chega, 3% na IL, 2% no PAN, 1% no CDS-PP e menos de 1% no Livre.



Para chegar à sua estimativa, a Católica baseou-se nestas intenções de voto e redistribuiu os participantes indecisos com base em duas outras perguntas sobre intenção de voto.

Apesar das intenções de voto individuais, quando questionados sobre qual acham que será o partido mais votado a 30 de janeiro, 73% dos participantes responderam que será o PS.



Apenas 16% acreditam que será o PSD.



Onze por cento disseram não saber ou não quiseram responder, enquanto 0,1% responderam que será outro partido.

Apesar de não ser possível ainda prever o valor da abstenção nestas legislativas antecipadas, 72% dos participantes na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público disseram ter a certeza de que iriam às urnas a 30 de janeiro.



Vinte por cento responderam que “em princípio” irão votar, enquanto apenas 6% não sabem se vão ou não votar nas legislativas deste ano.



Dois por cento dos inquiridos disseram ter a “certeza” de que não vão votar e 1% respondeu que não tencionaria fazê-lo.





Ficha Técnica:

Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 28 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1238 inquéritos válidos, sendo 46% dos inquiridos mulheres, 32% da região Norte, 19% do Centro, 36% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 3% do Algarve, 1% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, região e voto nas legislativas de 2019. A taxa de resposta foi de 32%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1238 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.