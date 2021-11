Legislativas. André Ventura queria eleições mais cedo

O líder do Chega declarou aos jornalistas que o Presidente da República apontou culpados pelo chumbo do Orçamento de Estado (Governo e partidos de esquerda) e afirmou que queria que as eleições acontecessem mais cedo mas que parte para a rua com vontade de ouvir os portugueses.