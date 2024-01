Legislativas. Conheça o calendário dos debates eleitorais

Já estão fechadas as datas dos debates para as eleições legislativas de 10 de março. Os protagonistas são os cabeças de lista das candidaturas das forças políticas concorrentes com assento parlamentar. Para além destes, a RTP vai transmitir mais dois debates, num total de 12, sendo a única televisão que vai dar palco a todos os candidatos às eleições legislativas. Conheça aqui todo o calendário: