Legislativas. Francisco Assis não exclui estar nas listas do PS

Francisco Assis considera que o chumbo do Orçamento do Estado foi uma "moção de censura ao governo". Ontem à noite, na RTP3, o antigo deputado não excluiu estar nas listas do PS para as legislativas e deixou um apelo. Pediu aos partidos que não criem fraturas políticas na campanha, mas que inviabilizem entendimentos no futuro.