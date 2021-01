Lei da eutanásia vai a votos

A lei, resultado dos projetos aprovados, na generalidade, em fevereiro de 2020, deverá ser aprovada com o voto do PS, BE, Verdes, Iniciativa Liberal e alguns deputados do PSD.







O PS e PSD deram liberdade de voto aos seus deputados. Contra vão votar parte da bancada do PSD, o CDS, Chega e, à esquerda, os deputados do PCP.







A lei que vai hoje a votos prevê a objeção de consciência dos profissionais de saúde, exige vários pareceres médicos para garantir a justificação deste recurso e não permite que cidadãos estrangeiros se desloquem a Portugal para ter acesso à morte medicamente assistida. Estão previstas condições para que o processo seja suspenso ou anulado a qualquer momento.







A ser aprovada, a lei segue para decisão do Presidente da República que pode vetar, enviar para o Tribunal Constitucional ou promulgar. Se promulgada a lei, Portugal será o quarto país na Europa, e o sétimo no mundo, a despenalizar a eutanásia.