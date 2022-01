Líder do CDS-PP desvaloriza apoio de Adolfo Mesquita Nunes à IL

O presidente do CDS-PP desvalorizou o apoio de Adolfo Mesquita Nunes à Iniciativa Liberal. Já Cotrim de Figueiredo disse que um governo do PSD sem a IL é igual a um governo do PS e André Ventura acusou António Costa e o governo de terem esquecido os setores do turismo, restauração e comércio do Algarve. Rui Tavares afirmou que a aproximação entre PS e BE deveria ter acontecido no início da campanha e o PAN rejeitou que exista qualquer conflito com os agricultores.