Líder do CDS-PP espera que coligação vença em Lisboa e contagie o país

"É nessa missão de serviço que aqui estamos hoje para derrubar esta quase hegemonia que o Partido Socialista detém em Lisboa", disse o líder centrista na apresentação da coligação autárquica para Lisboa "Novos Tempos", que junta PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança.

Hoje, no Jardim da Estrela, em Lisboa, os cinco partidos assinaram o acordo para a coligação encabeçada pelo social-democrata Carlos Moedas, que será o candidato à Câmara Municipal de Lisboa.

Na iniciativa, o presidente do CDS-PP manifestou o seu "desejo que estas eleições autárquicas aqui na capital do país possam constituir um marco de mudança para Portugal, que se possa virar a página do socialismo, e que este exemplo de Lisboa para o resto do país irá contagiar".

Na ótica de Rodrigues dos Santos, é necessário "um projeto alternativo ao socialismo" que tem "atrasado Portugal e os lisboetas há demasiados anos consecutivos", e esta coligação dá resposta ao "desejo de mudança" que disse que os lisboetas e os portugueses sentem.

Na sua intervenção, o presidente do CDS-PP elogiou várias vezes o candidato e disse também que o partido sabia que tinha de "apoiar Carlos Moedas" e fê-lo "de forma sincera e convicta mesmo antes" de ter "quaisquer garantias de que seriam satisfeitas" as suas condições, nomadamente "ao nível da chave de repartição de oportunidades".

Assim, "é com muito entusiasmo" que o CDS-PP participa nesta coligação, garantiu.