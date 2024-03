Carlos Moedas considera que as pessoas estão fartas de política e por isso é preciso aproximar os eleitores dos políticos.

O presidente da Câmara de Lisboa escreveu um livro que se chama "Liderar com as Pessoas", onde lembra o percurso enquanto autarca, escreve sobre a governação em minoria e confessa que a relação com António Costa se "degradou" depois de ter derrotado Fernando Medina.