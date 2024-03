Lista de ministros chega às mãos do presidente da República

Filipe Amorim - Lusa

Nos últimos dias, têm sido divulgados vários nomes que podem vir a assumir cargos de ministros no governo da Aliança Democrática, como Miguel Pinto Luz, Miranda Sarmento ou António Leitão Amaro.



Mas já se sabe que Luís Montenegro não conta com a Iniciativa Liberal para o próximo executivo.



A posse do governo está marcada para dia 2 de Abril. Já os secretários de Estado tomam posse dois dias depois, a 4 de abril.