Listas de candidatos do CDS-PP às eleições na Madeira aprovadas por unanimidade

Lusa01 Ago, 2019, 16:23 | Política

A lista é encabeçada pelo presidente dos centristas madeirenses, Rui Barreto.

De acordo com um comunicado, em segundo lugar surge José Manuel Rodrigues, antigo líder do CDS da Madeira.

Para a terceira posição é proposta a vereadora na Câmara do Funchal e responsável da Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira (Venecom), Ana Cristina Monteiro, que se estreia em eleições.

Novidades são também a professora universitária Margarida Pocinho (7.º lugar), o técnico de farmácia e presidente da Junta de Freguesia de Santana (norte da Madeira), Ricardo Teixeira (9.º lugar), e o empresário e presidente da mesa do comércio da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), Gonçalo Pimenta (6.ª posição).

Integram ainda a lista repetentes como o médico Mário Pereira, o ex-líder António Lopes da Fonseca e Martinho Câmara.

"A lista de candidatos à Assembleia Legislativa da Madeira apresenta quatro novas entradas nos 10 primeiros lugares, cerca de 45% de renovação", salienta o CDS no mesmo comunicado.

O partido salienta ainda no documento que o líder centrista insular "está estatutariamente obrigado a submeter as litas à aprovação do Conselho Regional".

Este órgão também aprovou a lista de candidatura à Assembleia da República, encabeçada por Sara Madalena, advogada e vereadora na Câmara Municipal da Ponta Sol.

No comunicado, o CDS considera que a votação de hoje foi "histórica", reveladora do "grande consenso em torno dos nomes propostos, mas também foi entendida como um voto de confiança em toda a estratégia do líder, quer para as regionais de 22 de setembro, quer legislativas nacionais de 06 de outubro".

Rui Barreto agradece "o apoio manifestado", salientando que "este é o momento" do partido, que revela uma "grande unidade interna" e ser uma estrutura partidária "responsável e confiável".

Nas últimas legislativas regionais, em 2015, o CDS foi o partido da oposição mais votado, obtendo 13,71% dos votos (17.489 votos), o que lhe permitiu eleger sete deputados dos 47 deputados que compõem o parlamento madeirense.

O PSD foi o partido vencedor com 44,35% (56.569 votos), o que permitiu ocupar 24 lugares na Assembleia Legislativa da Madeira.

A coligação PS, PTP, PAN, MPT, que se desfez depois do ato eleitoral ficou com seis deputados, o JPP com cinco representantes, o PCP e o BE com dois cada e o PND, partido que foi depois extinto, ficou com um deputado independente.

O comunicado do CDS ainda anuncia que vai entregar hoje, no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, a lista de candidatos à Assembleia da Madeira.