Livre retira confiança política à deputada Joacine Katar Moreira

A 44.ª Assembleia do partido decidiu retirar a confiança política à parlamentar eleita nas últimas legislativas durante uma reunião em que estiveram presentes todos os membros da atual Assembleia do Livre, incluindo alguns elementos do Grupo de Contacto - a direção.

João Torgal - Antena 1

Joacine Katar Moreira não esteve presente, tão-pouco o advogado e membro do Conselho de Jurisdição, Ricardo Sá Fernandes. Rui Tavares, fundador do partido, participou através de uma ligação online, por razões profissionais. Encontrava-se fora do país.

O Grupo de contacto dará ainda esta sexta-feira uma conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

A reunião da última noite teve início com uma votação que decidiu o carácter reservado da Assembleia.

Uma vez retirada a confiança política, ao abrigo do artigo 11.º do regimento da Assembleia da República, Joacine Katar Moreira terá de o comunicar ao presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, para assim passar à condição de deputada não-inscrita.



c/ Lusa