Luís Montenegro confiante em vencer as eleições internas no PSD

Rui Rio, eleito esta quarta-feira líder parlamentar do PSD, assumiu que o resultado “era o que esperava”. Falou ainda sobre a vontade de Luís Montenegro de facilitar a candidatura à liderança do partido a militantes que tenham as quotas em atraso.





Rui Rio não vê forma legal de abrir as candidaturas a líder do partido aos militantes que tenham as quotas em atraso e afirma que “só elege e é eleito quem é militante e tem as quotas pagas”.





Esta quinta-feira, Luís Montenegro contra-atacou através da sua página de Facebook, dizendo que este “assumiu transitoriamente liderar a bancada parlamentar até à realização das eleições diretas. Eu vou ganhar as eleições internas e vou fazer aquilo que o presidente do PSD deve fazer, que é esperar que os deputados elejam a sua direção parlamentar”.





Luís Montenegro assume que não tem qualquer problema em trabalhar com os deputados que estão atualmente na Assembleia da República, mesmo que estes tenham sido escolhidos pela atual liderança.





Pouco depois, o candidato à presidência do PSD voltou a usar a sua página para acusar Rio de “não perceber que só um PSD forte por dentro é confiável lá fora”, fazendo referência à força dada ao partido pelos portugueses nas eleições legislativas.







Para Montenegro “quem não respeita nem aproveita a força dos militantes, dos deputados, dos dirigentes e dos autarcas está condenado a resultados medíocres”.