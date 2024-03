Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reunidos no Parlamento

Depois das três tentativas falhadas de terça-feira, os líderes dos dois principais partidos tentam resolver este impasse.

O tempo está a correr e faltam menos de duas horas para o retomar dos trabalhos na Assembleia da República e para essa quarta votação detinada a eleger o próximo presidente do Parlamento.

O comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, acredita que vão ser Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos a acabar com este impasse.Raul Vaz acredita que será possível ainda hoje será eleito o novo presidente da Assembleia da República.O comentador da Antena 1 diz que os portugueses e os políticos vão ter de se habituar a episódios de instabilidade como estes, por causa da força do chega no Parlamento.