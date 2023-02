Lula no Parlamento. Chega preparado para conflito dentro da Assembleia

Chega e Iniciativa Liberal prometem protestos na Assembleia da República caso Lula da Silva venha a discursar nas cerimónias do 25 de Abril. André Ventura acusa o Governo de querer criar um confronto com o Parlamento ao fazer o convite e está a organizar uma manifestação contra a visita do presidente brasileiro.