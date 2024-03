Madeira. Presidente da República ouve partidos e convoca Conselho de Estado na quarta-feira

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, o presidente anunciou que vai ouvir os partidos que figuram na Assembleia Regional da Madeira depois da demissão de Miguel Albuquerque da liderança do governo regional.



O primeiro partido a ser recebido será o Bloco de Esquerda, pelas 10h00, seguindo-se o PAN, Iniciativa Liberal, PCP, CDS-PP, Chega, JPP, Partido Socialista e Partido Social Democrata, por volta das 15h00.



Às 18h00, o presidente da República anunciou um novo Conselho de Estado sobre a situação política na região autónoma da Madeira, depois de terem sido completados os seis meses do governo eleito de Miguel Albuquerque, que voltou a ser eleito líder do PSD Madeira no último fim-de-semana.



A Madeira foi abalada perto do fim de janeiro com várias buscas na região autónoma por parte da Polícia Judiciária na Câmara Municipal do Funchal e na residência oficial de Miguel Albuquerque.



Depois de algumas detenções realizadas, Pedro Calado renunciou ao cargo de presidência da Câmara do Funchal e depois de algumas pressões, nomeadamente do PAN, que ameaçou retirar a confiança política, Miguel Albuquerque acabou por renunciar à presidência do governo regional.



Miguel Albuquerque acabou por ser constituído arguido, sendo que Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia acabaram por sair em liberdade, depois de três semanas detidos em Lisboa. Em causa estão suspeitas de corrupção, tráfico de influências, abuso de poder e atentado contra o estado de direito.



Na próxima quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa irá decidir o futuro político da Madeira: se vai nomear um novo líder para o governo regional ou se a Madeira irá novamente a eleições.