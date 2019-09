MAI diz que não há relação entre investigação golas anti-fumo e o parecer da PGR

O esclarecimento surge depois da coordenadora do Bloco de Esquerda ter levantado dúvidas sobre o negócio entre membros do Governo e empresas de familiares.



Catarina Martins quer saber se o negócio "foi lesivo para o Estado com algum tipo de favorecimento".



O Governo esclarece que o parecer da Procuradoria, divulgado na sexta-feira, responde apenas às "questões colocadas quanto à interpretação do Regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos".