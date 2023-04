"Maior rigor e disciplina". César apela a avaliação de eventual "refrescamento" no Governo

, afirma Carlos César.“Mas”, acrescenta o dirigente socialista.

“O Governo tem na sua mão um mandato para cumprir e deve fazê-lo de forma a revalorizar a sua ação através de correções, que tanto podem ser na sua composição como na tipologia da sua intervenção pública e no tratamento de vários temas e nos seus procedimentos, para uma demonstração de resultados”, propugna Carlos César.

Quanto à necessidade de uma remodelação do Executivo, em face da sucessão de polémicas das últimas semanas,. “Outros superaram-nas”, afirma.“Essa avaliação deve ser feita pelo primeiro-ministro que trabalha diariamente com eles.”, exorta César.

O caso de João Galamba e Frederico Pinheiro

Relativamente ao caso que envolveu a exoneração de Francisco Pinheiro, adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba, Carlos César diz que importa “ultrapassar todos estes casos rapidamente”., faz notar.César não encontra, ainda assim, motivos para afastar João Galamba de funções governativas. Algo que só admitiria se o ministro tivesse mentido ou cometido outro ato de gravidade.. Um ministro quando se dirige aos portugueses, na forma escrita e com a solenidade que usou, e descreve um conjunto de factos com as qualificações que vimos, nem sequer se arriscaria a mentir ou a deturpá-los porque isso então seria duplamente grave”, conclui.

c/ Lusa