Polémica com ex-adjunto. Galamba considera ter "todas as condições" para continuar no Governo

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, negou este sábado ter procurado omitir dados à comissão de inquérito parlamentar sobre a TAP e sustentou ter "todas as condições" para permanecer em funções. Acompanhamos aqui as reações à conferência de imprensa do governante.

15h10 - "O PAN entende que é preciso mais esclarecimentos"



A dirigente do partido Pessoas-Animais-Natureza Inês Sousa Real defende que se impõem mais explicações, quer por parte do ex-adjunto Frederico Pinheiro, quer por parte do diretor do SIS.

A dirigente do partido Pessoas-Animais-Natureza Inês Sousa Real defende que se impõem mais explicações, quer por parte do ex-adjunto Frederico Pinheiro, quer por parte do diretor do SIS."Não podemos continuar a ter uma conturbação política como aquela que temos vindo a discutir. De facto, isto põe em causa a estabilidade e a governação do país", vincou.





15h02 - Iniciativa Liberal exige mais explicações de António Costa



Em reação às declarações do ministro das Infraestruturas, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusa João Galamba de ter protagonizado "uma clara omissão de factos". "E isso é ponto relevante", acrescentou.



Segundo João Galamba, Frederico Pinheiro informou a sua chefe de gabinete de que a CEO da TAP lhe pediu uma reunião com o ministro, pois queria falar com este antes de ir ao Parlamento.



Nessa reunião, dia 16, Christine Jeanne Ourmières-Widener terá transmitido que o seu foco era o plano de reestruturação da companhia aérea e disse ser importante que a sua ida ao Parlamento não fosse apenas um momento para “usar a TAP como arma de arremesso político”.



João Galamba diz ter concordado e aconselhado que a CEO usasse a ida ao Parlamento para falar da importância da empresa para o país.

14h56 - Gabinete de Galamba chamou SIS e PSP



João Galamba diz ter sido depois de uma agressão a três pessoas do seu gabinete que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) foi chamado devido ao roubo de um computador do Estado.



Segundo o ministro, a PSP esteve no local “e permitiu que o agressor e quem tinha roubado o computador saísse das instalações”.



“Nós reportámos ao SIS e à Polícia Judiciária, que são as entidades que tratam da proteção de dados, cibersegurança, e transmitimos o que é nosso dever transmitir”, explicou.



“Há um computador que é propriedade do Estado português e há uma pessoa que já não é membro de um gabinete que tem um computador com um enorme arquivo de documentos classificados e que não podem ser usados livremente nem podem estar na propriedade de alguém que já não é membro do gabinete”.



14h48 - Galamba estranha demora na entrega das notas por parte de Pinheiro



João Galamba garante que só teve conhecimento das notas de Frederico Pinheiro no dia em que o seu gabinete pediu a prorrogação do prazo de resposta à CPI, a 24 de abril.



Sobre as notas em questão, Galamba diz que estas “demonstram claramente que não há nenhuma combinação nem nenhuma tentativa de ocultação da verdade”.



“Há um deputado do PS que refere os temas que vai falar (…), e a CEO da TAP comunica”, segundo as notas, “que pretende falar dos resultados da TAP e do plano de restruturação”.



14h28 - Galamba considera ter “todas as condições para participar neste Governo”



Questionado sobre se tem ou não condições para se manter no Executivo, João Galamba frisou que a decisão cabe ao primeiro-ministro, mas considerou que tem “todas as condições para participar neste Governo”.



“Os factos que acabei de reportar detalhadamente mostram que não se trata aqui de haver versões contraditórias. Não há aqui nenhuma confusão”, justificou.



“Por todas estas razões que foram aqui detalhadas, eu entendo que tenho todas as condições para participar neste Governo”, afirmou aos jornalistas.



14h22 - "Reitero a negação categórica das acusações"



João Galamba reafirma "a negação categórica das acusações de tentar condicionar ou omitir informações prestadas à CPI da TAP".



14h15 - Reunião a 5 de abril. "Ministério nunca quis ocultar notas"

"Por esta ocasião, nenhum dos membros na reunião deu indicação de existirem quaisquer elementos documentais nem sequer ter havido qualquer combinação de perguntas e respostas, no âmbito da comissão de economia, ou qualquer outra, existindo diversas testemunhas que podem corroborar estas informações". A 5 de abril, já depois das declarações da então CEO da TAP perante a comissão de inquérito, realizou-se uma reunião do gabinete de João Galamba, segundo o ministro.

Após a reunião de 5 de abril, prosseguiu Galamba, foi pedido ao ex-adjunto Frederico Pinheiro, que acompanhava o dossier da TAP, "se este tinha memória do conteúdo da reunião ou se estava na posse de qualquer documento".





"No dia 24 de abril, último dia do prazo de resposta à CPI, o doutor Frederico Pinheiro informou que teria notas dessa reunião, existindo testemunhas desse facto".





Apesar destes pedidos, Frederico Pinheiro não terá cedido os dados solicitados, ainda de acordo com o ministro.







"O Ministério nunca quis ocultar notas" à comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, assevera João Galamba.



"Quero concentrar-me na defesa da verdade", continuou.





O ministro das Infraestruturas dá início à conferência de imprensa dizendo que se impõe "o esclarecimento cabal dos factos".A intenção foi anunciada pelo líder do Chega, André Ventura, em declarações aos jornalistas, ao início da tarde.André Ventura exortou também António Costa a dar explicações sobre este caso. E sustentou que cabe igualmente ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começar a avaliar se está em causa o regular funcionamento das instituições.O PSD exigiu já este sábado ao primeiro-ministro explicações sobre o envolvimento do SIS para recuperar o computador do ex-adjunto de João Galamba. E quer que António Costa avalie que condições tem o ministro das Infraestruturas para se manter em funções.A Iniciativa Liberal faz as mesmas exigências. E quer que João Galamba seja ouvido com a máxima urgência na comissão de inquérito à TAP.Sobre o episódio que envolveu o SIS, Fernando Medina diz que se trata de um assunto delicado.Na manhã deste sábado, o ex-adjunto de João Galamba divulgou uma nova troca de mensagens entre ele próprio e o ministro. A RTP teve acesso a essa conversa.O ministro questiona Frederico Pinheiro sobre as anotações que tinha e que supostamente não revelou. O ex-adjunto responde que essas notas eram as mesmas que já havia referido numa reunião que decorreu a 5 de abril, na qual também esteve João Galamba, e que todos decidiram não as revelar.Nessa troca de mensagens, Frederico Pinheiro sugere ainda ao ministro que reavalie a decisão de não mostrar essas anotações porque, se fosse chamado à comissão de inquérito, teria de as revelar. E agora promete contar tudo no Parlamento.