Marcelo e o caso de Galamba. "A primeira pessoa a quem vou falar é o primeiro-ministro"

“Estão a referir-se àquilo que aconteceu ontem e que continuou hoje.”, começou por responder o chefe de Estado, questionado pelos jornalistas sobre as declarações de João Galamba., asseverou.”, insistiu o presidente.Ao início da tarde,“Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste Governo e estou aqui de facto como ministro das Infraestruturas neste Governo”, vincou João Galamba, na sequência do caso da divulgação de notas de Frederico Pinheiro, adjunto exonerado., quis enfatizar o ministro, para acrescentar:

“Diversas testemunhas”

Ainda de acordo com Galamba, depois da audição da ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, na comissão parlamentar de inquérito - sede em que foi revelada uma reunião com o grupo parlamentar do PS e elementos de gabinetes do Governo, antes de uma anterior audição na comissão de Economia, em janeiro -. Isto a 5 de abril.Nesta reunião, segundo o ministro,

O ex-adjunto acusa o Ministério das Infraestruturas de pretender omitir informações à comissão de inquérito à TAP sobre a “reunião preparatória” com a ex-presidente executiva da companhia.

“Por esta ocasião,, nem sequer de ter havido qualquer combinação de perguntas e respostas”, prosseguiu Galamba, acrescentando que há “diversas testemunhas que podem corroborar”., dia em que se esgotava o prazo de entrega da informação pedida pela comissão de inquérito ao Ministério das Infraestruturas,. João Galamba alega que,O titular da pasta das Infraestruturas garante que, depois do envio das notas do então adjunto ao gabinete, a informação foi remetida à CPI:

“Com medo”

Já depois da exoneração de Frederico Pinheiro, no retorno de uma viagem oficial a Singapura, descreveu o ministro,

Na sequência deste incidente, que terá levado cinco pessoas a fecharem-se numa casa de banho do Ministério “com medo”, nas palavras do ministro,

Comunicação articulada com o topo



Durante a conferência de imprensa da tarde deste sábado,“Eu não estava no Ministério quando aconteceu a agressão à minha chefe de gabinete e à minha adjunta. Liguei imediatamente ao senhor primeiro-ministro. O senhor ministro estava, penso que a conduzir, e não atendeu. Liguei ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a quem reportei este facto. Julgo que estava ao lado do secretário de estado, também junto do primeiro-ministro, da Modernização Administrativa”, relatou.

