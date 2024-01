O antigo vice-presidente de Rui Rio diz que já informou o atual secretário-geral do PSD e que passará à qualidade de deputado não inscrito no que resta da legislatura.



Maló de Abreu não adianta as razões concretas da decisão que tomou, após quatro décadas como militante no partido.



Numa comunicação dirigida aos restantes deputados do PSD, diz apenas que não abdica dos princípios e valores que tem.