Manuel Alegre diz que o PS deve preparar alternativa para as próximas eleições

O histórico socialista falou esta noite aos jornalistas após saberem-se as primeiras projeções que dão à AD a vitória nestas legislativas. Manuel alegre diz que apesar da derrota o resultado do PS é honroso e que o partido deve agora preparar uma alternativa para as próximas eleições.

"O PS deve prepara-se para ser oposição e criar uma alternativa para as próximas eleições", estimou Manuel Alegre.



Quanto à subida do Chega que dá um grupo parlamentar que pode aproximar-se da meia centena de deputados, o socialista disse apenas que "como homem do 25 de Abril vejo com tristeza o resultado do Chega".



O resultado, diz, acontece face à "situação muito adversa para o PS e para Pedro Nuno", que, apesar de tudo, defende, "fez uma boa campanha".



Questionado sobre a possibilidade, face às combinações de resultados e à ascensão do partido de André Ventura, de novas eleições para breve, Manuel Alegre considera que "isso depende da capacidade da AD de formar governo".