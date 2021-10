Mar e regresso do ensino superior nas prioridades de Santana Lopes na Figueira da Foz

No final da tomada de posse, o autarca disse aos jornalistas que a segurança de quem trabalha e vai ao mar "é um aspeto chave" em que vai começar a trabalhar nos primeiros dias de mandato.





O novo presidente do município anunciou que a Universidade de Coimbra vai abrir uma extensão na cidade, que deverá entrar em funcionamento no início do próximo ano letivo, embora ainda não estejam definidos os cursos e a sua graduação, nem o local onde vai ser instalada.



"Eventualmente pós-graduação, formação ou licenciatura, que será o reitor a decidir, mas será nestas áreas mais ligadas ao mar, podendo incluir outras, nomeadamente a floresta", adiantou.





O movimento independente Figueira a Primeira, de Pedro Santana Lopes, vai liderar, sem maioria, o executivo municipal da Figueira da Foz, depois de ter vencido as últimas eleições autárquicas com 40,39% dos votos.